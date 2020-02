Cuando supimos que Becky Lynch iba a defender el Campeonato Raw ante Asuka anoche entendimos que el combate podía ir por dos caminos: la nueva oponente de la irlandesa apareciendo durante o después del combate o con la japonesa triunfando. Esta segunda era totalmente impensable, por muchas razones que en SÚPER LUCHAS tuviéramos para que ocurriera, por lo que tenía que ser la primera.

Primero, aplicando un Rock Bottom, la reina de la marca roja triunfó en la contienda para retener el título.

Pero no tuvo tiempo para celebrar ya que pronto apareció en escena Shayna Baszler para atacarla.

► Shayna Baszler muerde a Becky Lynch

La luchadora más dominante de la historia de NXT no sólo la atacó sino que la mordió.

Shayna Baszler debuta en Raw mordiendo a Becky Lynch https://t.co/Y1uZyA2irP pic.twitter.com/LSdBAq8PfZ — Superluchas.com (@Superluchas) February 11, 2020

Va a ser interesante lo que tengan que decir ambas después de este sangriento momento, pero por ahora solo contamos con esta publicación en Instagram de Baszler:

Fuera de esto, tenemos la reacción de una leyenda de la lucha libre que sabe perfectamente lo que es morder a su oponente: Tommy Dreamer. El veteano no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer un comentario después de lo visto en Raw entre las dos luchadoras. Dos luchadoras que están comenzando una rivalidad que según tenemos entendido las llevará a enfrentarse en WrestleMania 36.

Everyone up in arms about @QoSBaszler biting @BeckyLynchWWE

I've been drinking blood since the 90s

Look how normal I turned out#Vampire#RAW flesh pic.twitter.com/fr4qDJ7YHw — Tommy Dreamer (@THETOMMYDREAMER) February 11, 2020

«Todo el mundo llevándose las manos a la boca después de que Shayna Baszler mordiera a Becky Lynch. Yo bebo sangre desde los noventas. Miren lo normal que era».

Y esta no fue la única reacción al mordisco:

So Shayna Baszler tried to EAT Becky Lynch. I was not expecting that. — Bryan Alvarez (@bryanalvarez) February 11, 2020

«Así que Shayna Baszler intentó comerse a Becky Lynch. Eso no lo esperaba».

Please don't turn Shayna Baszler into a fuckin' vampire. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 11, 2020

«Por favor, no conviertan a Shayna Baszler en un maldito vampiro«.

Shayna Baszler preparing for a match pic.twitter.com/w1I2vK7caK — Ryan Satin (@ryansatin) February 11, 2020

«Shayna Baszler preparándose para un combate«.

«Ellas se odian«.

You can pick the 3rd member but I’m totally in @QoSBaszler pic.twitter.com/alSzGFrg7g — Rachael Evers (@RachaelEversWWE) February 11, 2020

«Ustedes pueden elegir a cualquiera de los tres miembros, pero yo estoy con todo con Shayna Baszler«.

Ahora queda ver cómo continúa esta historia en las próximas semanas y meses.