MVP regresó a WWE en Raw... ¿cuál es el verdadero motivo?

Que se va, que se queda, que vuelve y que regresa. En la noche de ayer en Monday Night Raw, el reconocido MVP hizo su regreso a WWE. Solo unis días después de que anunció su última aparición y su última lucha de la historia en WWE, habiendo ocurrido en Raw ante su buen amigo Rey Mysterio.

► MVP regresó a WWE

Y aunque no regresó al ring, no dejó de llamar la atención el ver a MVP en Raw como anfitrión del segmento VIP Lounge, en donde se suponía que iba a entrevistar a Drew McIntyre, pero terminó diciéndole que tal vez no estaba listo para ser Campeón WWE y le dio una charla motivacional corta, mencionándole que si quería llegar a la cima, debía contratarlo a él como su mánager, pues en eso él es «una versión mejorada de Paul Heyman«.

McIntyre jugó con los sentimientos del público, pues este preguntó a los fans si aceptaba la oferta y todos corearon «YES!». Pero el escocés fue claro: «A diferencia de Brock Lesnar, no necesito alguien que piense por mi, ni que me maneje». En su lugar, le dio un cabezazo, corrió y le conectó Claymore al pecho de MVP, quien cayó de espaldas en su sofá VIP.

Al público le gustó el segmento, sin embargo, la idea no es que MVP venga a aparecer en pantalla, ni mucho menos que tenga otras ediciones del MVP’s VIP Lounge. De acuerdo a Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, la presencia de MVP en este Raw llevado a cabo en Ontario, California, fue para poder seguir discutiendo tras bambalinas con Vince McMahon, los detalles de un futuro y muy posible contrato como productor para la compañía. Sin duda sería un personaje más que indicado para dicho papel.