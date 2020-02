RAW 10 DE FEBRERO 2020 .— Se acerca cada vez más Super ShowDown 2020, y una de las contiendas estelares será la de Brock Lesnar y Ricochet, con el Campeonato WWE en juego. Aunque pocos apostarían por un triunfo de Ricochet, se espera que esta noche lo veamos responder al ataque traicionero que le recetó la bestia encarnada la semana pasada. ¿Tendrá alguna respuesta contundente? La acción de Monday Night Raw se emite esta noche desde la Toyota Arena, en Ontario, California.

Aunque debido a las inexistentes posibilidades que tiene Ricochet para coronarse en Super ShowDown, es más interesante la revancha por el Campeonato Femenil Raw que veremos esta noche. Si bien el pronóstico se inclina a una defensa exitosa de Becky Lynch, no quedan dudas de que Asuka le sacara una buena lucha, incluso si el final es debido a una intervención.

Además, veremos un combate que sacará chispas: Kevin Owens vuelve a aliarse con Samoa Joe —que regresa de su lesión—y los Viking Raiders para enfrentar a Seth Rollins y sus apóstoles: Buddy Murphy y AOP.

En exclusiva: WWE ha anunciado que MVP vuelve a Raw, pero no a luchar, sino como anfitrión del su segmento VIP Lounge con un invitado especial: Drew McIntyre.

EXCLUSIVE: @The305MVP is BACK on #Raw tonight, and he's bringing the #VIPLounge with him!

Are you ready, @DMcIntyreWWE? pic.twitter.com/SG5v5KQzeV

— WWE (@WWE) February 11, 2020