CM Punk ha sido bastante elocuente sobre el producto actual de WWE desde que fue nombrado colaborador especial en WWE Backstage. Esto no significa que Punk solo tenga cosas negativas que decir sobre WWE, ya que también ha elogiado algunas historias y segmentos de la WWE en el pasado, y el más notable es el ángulo de comida para perros que involucra a Roman Reigns y King Corbin.

CM Punk regresó al programa en el episodio de anoche, donde habló sobre un montón de temas, incluido el controvertido segmento de Monday Night Raw que involucró a Becky Lynch y Shayna Baszler. Poco después de que Lynch derrotara a Asuka para retener su Campeonato, Baszler la atacó y le mordió el cuello, donde se podía ver el cuello de Lynch cubierto de sangre, y parece que nos espera un enfrentamiento entre ambas en WrestleMania 36.

La opinión de CM Punk sobre lo ocurrido en el referido segmento, al parecer, no entusiasmó mucho al ex campeón WWE. Dijo que Shayna es una ruda legítima y no necesitaba morder a Becky para establecerse como tal. El «Straight Edge» dijo además que esta acción podría haber sido utilizado más adelante en esta rivalidad, quizás en alguna situación donde Shayna se sienta amenazada con una eventual derrota.

CM Punk on Shayna biting Becky: Said she's a bad ass and didn't really need that. Said it could have been used during a match when Shayna got to a point where she felt like she may not win it. #WWEBackstage pic.twitter.com/msn32kSBHa

