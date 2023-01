La hija de 11 años de Kurt Angle lo salvó de morir ahogado

El Miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, ha sorprendido recientemente al mundo de la lucha libre profesional, pues recientemente declaró que estuvo por fallecer ahogado, y con tan solo 54 años de edad. El medallista olímpico de oro en el deporte de lucha olímpica en Atlanta 96, lo contó en el más reciente episodio de su podcast The Kurt Angle Show de AdFreeShows.com.

Allí dijo que tuvo un incidente recientemente mientras montaba en una nave acuática jet ski y que su hija, Giuliana Angle, de tan solo 11 años de edad, se convirtió en toda una heroína y pese a su corta edad, lo salvó de morir. Estas fueron sus sorprendentes declaraciones:

► La hija de Kurt Angle lo salva de morir en las aguas de Miami

“Estábamos de vacaciones en Miami, Florida, y decidí ir a montar un jet ski con mi hija, Giuliana. Perdí el control de la moto acuática y fuimos arrojados al oceéano. Mi chaleco salvavidas falló y para completar, no podía, así que comencé a ahogarme.

“Gracias a Dios que mi hija es una nadadora de calibre olímpico. Yo me estaba hundiendo, aun con el chaleco de seguridad, no podía nadar. Estaba en problemas. No podía salir del agua. Pero, ella mantuvo la compostura y la moto acuática se nos escapó, estaba como a 15 metros y no sabía si ir hacia la moto o ir por mí, pero se acercó hacia mí y me salvó la vida.

“Me jaló hacia el jet ski, nadando como 45 metros, conmigo en sus manos, y luego me empujó. Yo ni siquiera pude subirme por mis propios medios al jet ski. Mis brazos están tan débiles ahora por causa de mis problemas del cuello y no me pude empujar para meterme al jet ski.

“Y a ella le tocó poner sus manos debajo de mi trasero y empujarme hacia arriba para que me subiera a la moto de agua, y se subió detrás de mí. Le dije: ‘¿Sabes qué, cariño? Acabas de salvarme la vida’. Realmente, ella me salvó la vida”.