En enero de 2020, fecha que hoy parece muy pretérita pues se sitúa justo antes de la explosión de la era COVID, Kurt Angle reveló a Chris Van Vliet cuál fue la primera opción que propuso para WrestleMania XX, donde finalmente enfrentó al añorado Eddie Guerrero.

«Yo estaba pugnando por que se cerrase el combate. Pero entendí por qué Bret [Hart] ni siquiera quiso intentarlo. Yo, ahora con 51 años, si un joven Bret Hart se acerca a mí y me dice, ‘vamos a hacer nuestro combate soñado’, yo le respondería, ‘no va a ser el combate soñado que me gustaría. Seguramente no quiera meterme en esto’.

«Entendí que Bret Hart no quisiera. Tuvo un derrame, mucha mala suerte. Había varias cosas que le hacían muy complicado poder volver y estar en las mejores condiciones. Lo entiendo. Quería ser el Bret Hart que todo el mundo adoraba. Y yo también. Incluso le dije, ‘no tendrás que recibir muchos golpes, yo haré las movidas más duras’. Y me dijo, ‘No, no seré el Bret Hart que quiero. No puedo’».