Cuando terminó su carrera en la UFC, Ronda Rousey llegó a la WWE y rápidamente se posicionó como una verdadera estrella, derrotando con facilidad a sus oponentes, y obteniendo eventualmente el Campeonato Femenil Raw, el cual lo perdería en WrestleMania 35 luego de 231 días de reinado, retirándose momentáneamente de la acción luchística.

► Ronda Rousey, ¿Mejor que Kurt Angle y Brock Lesnar?

Ronda Rousey ha tenido un primer año en la WWE bastante envidiable, ya que logró convertirse en campeona máxima como pocos, siendo Brock Lesnar otro de los que logró el título máximo de la compañía en su primer año.

Durante una entrevista reciente con Denise Salcedo, Kurt Angle se refirió a Ronda Rousey en muy buenos términos. El miembro del Salón de la Fama WWE cree que la ex campeona UFC incluso tuvo un mejor año que Brock Lesnar.

«Ella hizo un excelente trabajo. Lo único que Ronda no hizo que pudo y hará eventualmente es que nunca dominó el negocio porque no estuvo en él el tiempo suficiente y tuvimos que poner las cosas en piedra para Ronda.

Tuvimos que decirle: ‘Esto es lo que vas a hacer aquí. Esto es lo que vas a hacer allí’. Tuvimos que darle instrucciones paso a paso y pasar varios días con ella para que estuviera lista para el partido. Ella sabía todo lo que iba a pasar. En el negocio, una vez que obtienes experiencia, aprendes a improvisar y trabajar sobre la marcha, y obtienes el 50 por ciento del partido y luego el otro 50 por ciento lo inventas sobre la marcha. Ronda no tuvo la oportunidad de aprender eso. Pero, lo que hizo en su primer año, incluso diría que tuvo un mejor primer año que Brock Lesnar o que yo. Entonces, creo que lo hizo increíblemente bien, pero creo que WWE hizo un trabajo increíble al prepararla para eso”.

Desde su regreso el año pasado, Ronda Rousey ha vuelto a ser dominante en el ring, ganando Royal Rumble 2022 y meses después, el Campeonato Femenil SmackDown. Ahora que lo perdió contra Charlotte Flair en el último SmackDown del año pasado, habrá que ver qué es lo que le depara a The Baddest Woman in the Planet.