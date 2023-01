Se rumorea que Shawn Michaels recibió tres millones de dólares por luchar en Crown Jewel 2018. Aquel fue el último combate de su carrera. Hizo equipo con Triple H para verse las caras con The Undertaker y Kane. Es interesante apuntar también que fue el retorno del “Chico Rompecorazones” a los encordados ocho años después de haber perdido ante El Enterrador en un encuentro de “Racha vs. Carrera” en WrestleMania 26. Los otros tres luchadores tuvieron más luchas en los siguientes años.

► Kurt Angle y el rumor de Shawn Michaels

Nos acordamos tanto de aquella como del rumor en torno a HBK porque Kurt Angle lo estuvo abordando en un reciente episodio de su Kurt Angle Show. Primero, comentó que Michaels siempre ha sido leal a la compañía y que lo recompensaron adecuadamente en el sentido económico.

“Bueno, sabes qué, no soy un miembro de la WWE. Shawn lo es. Su lealtad sigue estando con la WWE, y le pagaron muy bien por ello“.

Segundo, dijo que él mismo aceptaría una oferta para luchar en Arabia Saudí por esa cantidad.

“¿De qué estás hablando? Lo haría en un segundo. Con las rodillas buenas o malas, lo haría en un segundo“.

El medallista de oro olímpico se sometió no hace mucho a una doble cirugía de rodilla y aún así ha estado hablando de volver a los encordados. Probablemente, no va a hacerlo. Y que sepamos no ha recibido ningún ofrecimiento de la WWE para ello. De todas maneras, veremos si próximamente tenemos novedades.

¿Pensáis que Kurt Angle volverá a luchar en la WWE?