EVE 100, la noche de Laura Di Matteo

Que Pro-Wrestling: EVE tenga de máxima monarca a Miyu Yamashita es un lujo. La gladiadora de Tokyo Joshi Pro-Wrestling se coronó el pasado noviembre durante Wrestle Queendom, el magno evento anual de EVE, al derrotar a Alex Windsor, atrayendo numerosas miradas hacia esta promotora británica.

Y luego de un par de defensas bajo el paraguas de TJPW, Yamashita tenía previsto volver a EVE para defender su presea anoche en el evento EVE 100. Pero apenas 24 horas antes de la cita, EVE y la propia Yamashita anunciaron que la nipona no podría hacer acto de presencia por una conmoción.

Sin aclarar los pormenores de su dolencia, parece evidente que tuvo lugar durante su último combate, el miércoles, en Tokyo Joshi Pro ’23, donde intentó sin éxito recuperar el Campeonato Princess of Princess de manos de Yuka Sakazaki.

► Sin Miyu Yamashita, pero con Laura Di Matteo

EVE 100 perdió pues bastante caché por la baja de Yamashita. Y con todo, la velada no acabó acusando mucho la presencia de “Momoiro Striker”.

Uno de los factores clave que hacen de EVE producto de fácil seguimiento es la posibilidad de ver todos sus shows en directo a cambio de una suscripción a su canal de YouTube. Y también, claro está porque sus shows resultan muy entretenidos, combinando drama y calidad entre las doce cuerdas. E incluso multiversos.

Como estelar, Laura Di Matteo se alzó ganadora de un curioso “Multiverse Rumble” en el que cada participante competía bajo una personalidad distinta. Así, Matteo, por ejemplo, fue Wednesday Matteo, en referencia a Miércoles, personaje de The Addams Family hoy de actualidad con serie propia.

Una Matteo que acabó siendo la “MVP” de EVE 100, pues minutos antes había conquistado el Campeonato de Parejas EVE junto a Rayne Leverkusen, luego de que el combate de ambas fuese interrumpido por las hasta entonces monarcas, Rhia O’Reilly y Skye Smitson, y estas acabaran aceptando poner sobre la mesa sus correas.

An absolute honour to hold this belt, especially when my partner is the biggest badass around🙌🏼@Laura_DiMatteo1 Let’s tear this up my dude pic.twitter.com/y9XsHxY1Tg — Rayne Leverkusen (@RayneLeverkusen) January 8, 2023

Pupila del hoy denostado Jimmy Havoc, Di Matteo posee una de las mejores técnicas de golpeo del panorama femenil. Bajo varias entrevistas, la romana ha confesado que su sueño es competir en Stardom, aunque de momento tiene pendiente salir de Europa.

@Laura_DiMatteo1 is creepy and she’s kooky, mysterious and spooky, just altogether ooky really. pic.twitter.com/XvJJV4WP5t — Chris Gannon 🌺 (@KennyEvil) January 8, 2023

A continuación, los resultados completos de EVE 100.

Laura Di Matteo vs. Rayne Leverkusen acabó sin resultado

Laura Di Matteo y Rayne Leverkusen derrotaron a The Uprising (Rhia O’Reilly y Skye Smitson) (c) para ganar el Campeonato de Parejas EVE

Alexxis Falcon derrotó a Session Moth Martina

Millie McKenzie derrotó a Rhio

The Royal Aces (Charlie Morgan y Jetta) derrotaron a Amara Jayde y Safire Reed

Nina Samuels derrotó a Kasey Owens

Laura Di Matteo derrotó a Alexxis Falcon, Amara Jayde, Amira, Charlie Morgan, Jetta, Kasey Owens, Millie McKenzie, Nina Samuels, Rayne Leverkusen, Rhia O'Reilly, Rhio, Safire Reed, Session Moth Martina y Skye Smitson para ganar un Multiverse Rumble