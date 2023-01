Karen Jarrett acusa a Kurt Angle de amenazar a Jeff Jarrett

El 2023 inició con polémica en el mundo de la lucha libre profesional estadounidense. Karen Jarrett, exluchadora y manager de Jeff Jarrett, su esposo, ha acusado vía Twitter a su exesposo, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, de amenazar a Jeff. Además, revivió el pasado y lo acusó de haberle sido infierlo y haberse acostado con las exluchadoras de WWE, Kelly Kelly y Dawn Marie.

We can start here….my marriage to Kurt was over LONG before Jeff and I started seeing each other… — Karen Jarrett (@karenjarrett) January 2, 2023

«Podemos empezar por aquí: Mi matrimonio con Kurt estaba acabado MUCHO ANTES de que Jeff y yo empezáramos a salir».

► Karen Jarrett recuerda las supuestas infidelidades de Jeff Jarrett con luchadoras

We were legally separated at the time Kurt signed with TNA living in different homes. We got back together and I tried to get over the affairs among other things that went on in our marriage. But obviously wasn’t able. — Karen Jarrett (@karenjarrett) January 2, 2023

«Estuvimos legalmente separamos al momento en que Kurt firmó con TNA y vivíamos en casas diferentes. Intentamos volver e intenté olvidar las infidelidades y amoríos de él, entre otras cosas que se habían metido en nuestro matrimonio. Pero, obviamente, no pude hacerlo».

Funny and sad how all of that has been swept under the rug over all these years. Jeff didn’t steal me from anyone. #dawnmarie #kellikelli #deannesiden to name a few — Karen Jarrett (@karenjarrett) January 2, 2023

«Es divertido y triste cómo no se ha hablado de esto y como todo esto simplemente ha sido barrido debajo de la alfombra durante todos estos años. Jeff no le robó nada a nadie. Dawn Marie, Kelly Kelly y Deanne Siden, por nombrar algunas [de las infidelidades de Kurt]».

En un tuit ya eliminado, Karen aseguró:

«Tal vez Kurt lo piense dos veces antes de amenazar, insultar o faltarle al respeto a mi esposo. He terminado de vivir con miedo. Tengo 24 años de basura encima y estoy lista para empezar a descargarla».

No se sabe si estas supuestas amenazas son actuales o del pasado, pues es bien sabido que Jeff y Kurt han trabajado bien juntos en TNA y en AAA, e incluso, hicieron equipo en el ring. Kurt Angle se pronunció al respecto, también en un tuit ya eliminado, pero que decía:

«Cuando tienes que usar mi nombre para dar de qué hablar después de 12 años. Sigue adelante».

Mientras que a Jeff no le pareció tan bien que su esposa, Karen, haya recordado el pasado, y compartió una frase de Dan Millman:

“The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new.” ~ Dan Millman — Jeff Jarrett (@RealJeffJarrett) January 2, 2023

«El secreto del cambio es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo».