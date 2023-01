Kurt Angle planteó una idea para WrestleMania 39

WWE tiene muchos planes para WrestleMania 39 todavía se están esbozando los planes de cara a este magno evento que tendrá implicaciones muy mediáticas, y no solo por el hecho de que será el primero bajo el régimen de Triple H, sino también por el hecho de un posible regreso de The Rock, quien es uno de los actores más taquilleros de Hollywood.

► Kurt Angle estará en la sede de WrestleMania 39

Muchos especulan sobre lo que podría suceder en WrestleMania 39, y el miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, no fue la excepción. Durante una aparición reciente en el A2theK Wrestling Show, el héroe olímpico comentó sobre la posibilidad de que él pueda ser parte de la celebración del 30 aniversario de Raw, así como en WrestleMania 39. De manera específica recalcó que estará en el SoFi Stadium el 1 y 2 de abril, por lo que la compañía «bien podría usarlo».

“Sé que tendrán un trigésimo aniversario de Raw a fines de enero aquí. Están pensando en traer de vuelta a algunas leyendas de la WWE para eso. Sé que estaba en la conversación, no digo que vaya a estar allí, pero es posible. Nada sobre WrestleMania. Les propuse una idea al respecto, y realmente no puedo decírtelo en este momento, pero lo más probable es que no la usen. Siempre hay una posibilidad de que puedan. Así que ahora mismo, no, no, nada en WrestleMania. Con suerte, sucederá. Voy a estar allí de todos modos. También podrían utilizarme.»

Habrá que ver si WWE decide utilizar a Kurt Angle para WrestleMania, o si decide utilizar alguna de sus ideas. En todo caso, el ex luchador ya confirmó de que estará presente en el evento, así sea como un mero espectador. Recordemos que estuvo por última vez en pantallas durante la celebración de su cumpleaños número 54 en SmackDown.