Kurt Angle propone una idea para WrestleMania 39

Qué va a suceder en las dos noches de WrestleMania 39 es todavía una incógnita, como es comprensible dado que estamos comenzando el año y el Camino a WrestleMania no dará inicio hasta el 28 de enero con Royal Rumble 2023. De todas maneras, hace ya bastante que venimos hablando del magno Evento Premium de la WWE en 2023. Por ejemplo, tan solo unas horas atrás nos hacíamos eco de una idea que tiene el ex guionista de la compañía Freddie Prinze Jr.:

«De hecho, creo que esto no es un rumor, de hecho creo que están tratando de planificar esto. Creo que un WrestleMania con The Rock y Roman Reigns podría suceder, debería suceder, y la razón por la cual no tiene nada que ver con ninguno de esos dos hombres. Creo que, en última instancia, Solo Sikoa será el que deje The Bloodline. Y creo incluso puede volverse técnico y ponerse del lado de The Rock».

► La idea de Kurt Angle para WrestleMania 39

Y ahora vamos por un camino similar con Kurt Angle. Durante una reciente aparición en A2theK Wrestling Show, el miembro del Salón de la Fama compartía que propuso una idea a la compañía que cree que no van a llevar a cabo. Pero señala que estará allí así que podrían darle algo que hacer durante el gran show.

“Sé que tendrán un 30 aniversario de Raw a finales de enero aquí. Están pensando en traer de vuelta a algunas leyendas de la WWE para eso. Sé que estaba en la conversación, no digo que vaya a estar allí, pero es posible. Nada sobre WrestleMania. Les propuse una idea al respecto, y realmente no puedo decírtelo en este momento, pero lo más probable es que no la usen. Siempre hay una posibilidad de que pudieran. Así que ahora mismo, no, no, nada en WrestleMania. Con suerte, sucederá. Voy a estar allí de todos modos. También podrían utilizarme».

¿Qué os parece la idea de Kurt Angle para WrestleMania 39?