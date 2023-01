Kurt Angle lamenta no ganar nunca el Royal Rumble

Kurt Angle luchó en cuatro Royal Rumble a lo largo de su carrera (2002; ganador: Triple H – 2004; ganador: Chris Benoit – 2005; ganador: Batista – 2019; ganador: Seth Rollins). Como vemos, no consiguió ganar ninguno de ellos. Tampoco la batalla real llevaba a cabo en el SmackDown del 27 de enero de 2004 que fue ganada por Eddie Guerrero. Ni el Greatest Royal Rumble del Evento Premium del mismo nombre de 2018 que ganó Braun Strowman. «The Wrestling Machine» lo hizo todo menos ganar este combate siendo una Superestrella de la WWE.

► Kurt Angle nunca ganó el Royal Rumble

Y confiesa que se arrepiente de no haberlo hecho, como expresa en un reciente episodio de su Kurt Angle Show. Además, lamentablemente para él, ya no existe la posibilidad de que se saque esta espina. Es decir, siempre podría volver a luchar –no hace mucho apuntaba que si lo hiciera le gustaría luchar con AJ Styles o Ricochet– pero no para un combate de 30 hombres. Y menos aún para ganarlo. Aunque cosas más locas se han visto en la historia de la lucha libre profesional. De todas maneras, podemos descartarlo. Leamos sus declaraciones:

“Sabes qué, una cosa que se me escapó. Me hubiera encantado ganar el Royal Rumble e ir a WrestleMania y al evento principal como el babyface, porque es quien suele ganar el Royal Rumble. Eso hubiera sido muy divertido para mí”.

Veremos si a lo largo de 2023 -empezando por el Camino a WrestleMania 39- tenemos alguna novedad sobre el posible retorno a los rings de Kurt Angle.

¿Qué opináis de las palabras de Kurt Angle?