Kota Ibushi: “Konosuke Takeshita me imita”

Kota Ibushi habla de su ex compañero en NJPW Konosuke Takeshita, que ahora está abriéndose camino en AEW, una compañía a la que podría ir él también. Aunque lo último que hemos sabido es que la compañía japonesa le ha ofrecido un nuevo contrato. Esto después de que el veterano guerrero dijera que quiere ser una leyenda junto a Kenny Omega. O de que Sami Zayn comentara que quiere volver a enfrentarlo antes de retirarse. O de que nuevamente Ibushi apuntara que quiere luchar en All In o que espera ver pronto a Tony Khan.

► Kota Ibushi critica a Konosuke Takeshita

Mientras tanto, Takeshita ha dado un sorprendente cambio a rudo como All Elite provocando la victoria del Blackpool Combat Club ante The Elite en Double or Nothing. Mañana en Dynamite veremos qué supone esto para su carrera en la empresa pero realmente está mostrando una cara que en la misma todavía no habían visto. Quizá las recientes declaraciones de Ibushi sobre él están motivadas por este movimiento de su antiguo compañero de vestidor pero la Golden Star decía lo siguiente sobre The Future en Dark Puroresu Flowsion:

“Nunca pensé que fuera tan genial. Es una imitación barata de mí. Además, nunca me ha respetado”.

Ambos luchadores han compartido el encordado en 35 ocasiones hasta la fecha entre 2012 y 2015 todas ellas en DDT Pro Wrestling. Entre ellas, tuvieron dos manos a mano, en DDT Sweet Dreams! en 2013 y en DDT Dramatic Dreams! Yukinori Matsui Referee 20th Anniversary en 2014, ambos ganados por Kota Ibushi. Veremos si este acaba firmando con AEW para compartir nuevamente vestidor con Konosuke Takeshita así como este evoluciona como All Elite. Continuaremos informando a medida que tengamos más novedades sobre los dos.

¿Qué te parecen las palabras de Kota Ibushi?