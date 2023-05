Un alivio para muchos seguro fue conocer esta información que recogimos vía PWInsider poco antes de Night of Champions 2023.

«Para aquellos que han preguntado, Vince McMahon no está en Arabia Saudita para el evento WWE Night of Champions de mañana. Nos dijeron que había una oficina preparada para él en caso de que hiciera el viaje, pero ahora no se espera que esté allí.

«Paul Levesque encabezará el espectáculo. Kevin Dunn también se encuentra en Arabia Saudita para el evento».