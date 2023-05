El flamante Campeón Mundial de Peso Completo WWE, Seth Rollins, abrió el reciente Monday Night Raw y estaba de un humor envidiable después de lograr el título un par de días antes en Night of Champions, que se llevó a cabo en Arabia Saudita. No llevaba mucho tiempo de que empezara su intervención y fue interrupido por AJ Styles, quien lo felicitó por haberlo derrotado, aunque solo unos segundos después, los miembros de The Judgment Day hicieron acto de presencia y de esta interacción se pactó una lucha por equipos que fue el estelar de la noche.

► Para Vince Russo, la entrada de Seth Rollins es una pérdida de tiempo

El ex escritor jefe de WWE, Vince Russo, estaba furioso con el segmento que protagonizó Seth Rollins en el reciente Monday Night Raw. En el último episodio de Legion of RAW, el ex escritor de la WWE se quejó de cómo el Campeón Mundial de Peso Completo tardó ocho minutos en subir al ring y pronunciar la primera palabra. Sintió que los primeros ocho minutos se prolongaron con Rollins bailando y los fanáticos cantando su canción.

El ex escritor también cuestionó si WWE sentía que los fanáticos tenían tanto tiempo que perder antes de que ocurriera algo significativo en el programa insignia de la compañía.

“Le toma a Seth Rollins ocho minutos en el programa antes de que diga una palabra. ¿Se supone que debo estar sentado aquí durante ocho minutos viendo a este tipo caminar entre la multitud? ¿Mi tiempo es tan inútil? Mi tiempo es tan inútil que voy a mira a un cosplayer caminar hacia el ring. Ocho minutos antes de que se pronuncie la primera palabra”.

Evidentemente, la entrada de Seth Rollins al igual que la de Roman Reigns son de las que más tiempo toman en la WWE actual. Si bien la compañía busca aprovechar la atmosfera que ambas generan, no es menos cierto de que hay personas —como en el caso de Russo— que sencillamente no toleran este tipo de demoras.