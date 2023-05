Si echamos la vista atrás recordaremos (o descubriremos) que Sami Zayn ha batallado en seis ocasiones con Kota Ibushi. En aquellos tiempos en que era conocido como El Genérico, antes de firmar su contrato como luchador en desarrollo con la WWE en 2013. La primera vez fue el 19 de abril de 2008 en ROH Return Engagement; entonces, Ibushi salió victorioso. La segunda fue el 28 de marzo de 2009 en CHIKARA King Of Trios 2009; el japonés venció al enmascarado, Nick Jackson y Jigsaw en la primera ronda del torneo Rey de Voladores. La tercera fue el 4 de mayo de 2012 en DDT Max Bump 2012; el canadiense de origen sirio obtuvo su venganza en un nuevo mano a mano. La cuarta fue dos días después en DDT Nasu Nature School Wrestling; nuevamente, El Génerico triunfó, no solo ante Ibushi sino también ante Batten Blabla, Gota Ihashi, HARASHIMA y Soma Takao. La quinta fue el 30 de septiembre del mismo año en DDT Who’s Gonna Top? 2012; The Underdog from the Underground le arrebató a The Golden Star el Campeonato de Peso Abierto KO-D. Y finalmente, el 21 de octubre en DDT Special 2012 El Genérico retuvo el título ante Kota Ibushi.

Lot of negativity on Twitter right now,so here’s a gif of El Generico fighting Kota Ibushi while in kayaks because that’s always fun. pic.twitter.com/5j4oejrvX8 — Sleepy B (@SillyRoboZombie) April 6, 2022

> Sami Zayn necesita luchar con Kota Ibushi

En el presente se ve muy lejana la posibilidad de que exista una séptima ocasión. No obstante, Sami Zayn quiere que suceda antes de retirarse de los encordados, para lo cual, entendemos, todavía queda mucho. Aunque sigue sin parecer probable que abandone la WWE o que Kota Ibushi llegue a ella. Veremos si en el futuro encuentran la manera.

“Este hombre es un lunático y un regalo para la lucha libre profesional, y necesito luchar con él una vez más antes de que mi carrera termine“.

This man is a lunatic and a gift to pro wrestling, and I need to wrestle him once more before my career is done. https://t.co/ON4PFAfyN9 — Sami Zayn (@SamiZayn) May 11, 2023

