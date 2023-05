Bruce Prichard ha colaborado en la realización de muchos de los WrestleMania de la historia de la WWE y durante un reciente episodio de su podcast, Something to Wrestle, estuvo analizando In Your House: Revenge of the Taker, que vino justo después de WrestleMania 13 en 1997. Recordemos que en aquella Vitrina de los Inmortales tuvieron Bret Hart y Steve Austin la que para muchos es la mejor lucha de siempre en la compañía. También estuvo The Rock como Rocky Maivia defendiendo el Campeonato Intercontinental; hace unos días años que este show fue un punto de inflexión en su carrera. O The Undertaker venciendo por descalificación a Psycho Syd en un combate por el Campeonato WWE.

Volviendo con Prichard, apuntaba que existe un delicado equilibrio a la hora de construir historias tanto para que terminen en WrestleMania como para que sea entonces cuando comienzan, haciendo referencia a que Cody Rhodes no terminara la suya venciendo a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39, en lo que fue, saliendo de sus declaraciones y compartiendo quien escribe estas líneas su opinión, uno de los mayores errores en mucho tiempo de la WWE.

“Diferentes personas miran WrestleMania de diferentes maneras. Algunas personas lo ven como el final. Algunas personas lo ven como el comienzo. Entonces, hay mucho de ambos. Intentas tener esa variedad en la que no solo estás terminando historias sino que también estás iniciando otras, y ese es el delicado equilibrio con el que tienes que trabajar para asegurarte de que: ‘Está bien, vamos a construir algo para alcanzar aquí el gran clímax pero también vamos a dar el primer paso en otra historia que va a seguir evolucionando más allá’ Así que es un Catch-22″.

