“Endeavour 2023!” fue la función que la empresa femenina SEAdLINNNG realizó en el Tokyo Korakuen Hall.

► “Endeavour 2023!”

La espectacular Mio Momono logró una gran victoria en triple amenaza contra Kakeru Sekiguchi y La Pidita. Primero eliminó a la enmascarada Pidita y luego se hizo cargo de Sekiguchi.

Siguió un enfrentamiento de parejas donde las Fresas Egoístas (ASUKA y Makoto) salieron con la mano en alto contra Maya Yukihi y Natsu Sumire, quienes cayeron a pesar de que ofrecieron férrea resistencia.

En la batalla estelar, Ayame Sasamura y Riko Kaiju de las Fresas Egoístas sometieron a la poderosa dupla de Arisa Nakajima y Takumi Iroha y ganaron la oportunidad de contender por el Campeonato de Parejas SEAdLINNNG Beyond The SEA. Sasamura y Kaiju enfrentarán a Makoto y Asuka, sus compañeras de facción, por dicho cetro, para lucha pactada para el 28 de junio en el Shinjuku FACE.

Los resultados completos son:

SEAdLINNNG “ENDEAVOUR 2023!”, 30.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 585 Espectadores

1. Hiroyo Matsumoto, Ryo Mizunami y Hanako Nakamori vencieron a Itsuki Aoki, Riko Kawahata y Misa Kagura (14:16) con la Hot Limit de Mizunami sobre Kawahata.

2. Amazon Temporary Return Last Singles Match: MIKAMI derrotó a Amazon (9:00) con una Swanton Bomb.

3. High Speed 3 Way Match: Mio Momono venció a Kakeru Sekiguchi y La Pidita (9:45). Momono derrotó a Pidita por Pinfall (7:17). Momono venció a Sekiguchi con la Hyappatsu Hyakuchu (9:45).

4. Makoto y Asuka derrotaron a Sumire Natsu y Maya Yukihi (18:03) con la Death Valley Bomb de Makoto sobre Natsu.

5. SEAdLINNNG Beyond The SEA Tag Team Title Contendership: Ayame Sasamura y

Riko Kaiju vencieron a Arisa Nakajima y Takumi Iroha (18:17) con un Horizontal 120% Schoolboy de Sasamura sobre Nakajima.