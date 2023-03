La empresa femenina SEAdLINNNG llegó al Shin-Kiba 1st RING para su evento denominado “Shinkiba Series 2023 Vol. 2”.

► “Shinkiba Series 2023 Vol. 2”

En la lucha inicial se presentó La Pidita (Kaho Kobayashi), un divertido personaje enmascarado con gran influencia mexicana (incluso en su entrada, se presentó bailando un tema de Valentín Elizalde). La Pidita se impuso a Kakeru Sekiguchi en casi seis minutos de refriega.

Siguió una triple amenaza de parejas, donde La Fresas Egoístas (Makoto y Asuka) superaron a los equipos de Amazon y AKARI y a Ryo Mizunami y Hiroyo Matsumoto. La lucha se centró en la rivalidad entre Asuka y Ryo Mizunami, quienes se tundieron con todo.

Riko Kaiju concretó la segunda defensa del Campeonato Princess of Pro-Wresting (POP) tras doblegar a Misa Kagura de Just Tap Out (JTO).

En la batalla principal, Arisa Nakajima defendió por segunda ocasión el Campeonato SEAdLINNNG Beyond The Sea, tras enfrentar a Ayame Sasamura de 2AW. El choque fue muy reñido, la retadora Sasamura planeo una recia ofensiva, pero fue frenada en seco por una experimentada monarca. Al final, Nakajima doblegó a Sasamura y retuvo su cinturón. Tras el encuentro, Nakajima convocó a Ayame Sasamura, Hiroyo Matsumoto y Ryo Mizunami para conformar una facción y de entre ellas elegirá una compañera para desafiar a Asuka y Makoto por el Campeonato de Parejas SEAdLINNNG Beyond The Sea.

Los resultados completos son:

SEAdLINNNG “SHINKIBA SERIES 2023 Vol.2”, 20.03.2023

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 200 Espectadores

1. La Pidita (Kaho Kobayashi) venció a Kakeru Sekiguchi (5:49) con un 120% Escuela Niño.

2. 3 Way Tag Match: Makoto y Asuka derrotaron a Amazon y AKARI y a Ryo Mizunami y Hiroyo Matsumoto (13:59) con un Michinoku Driver II de Asuka sobre AKARI-

3. Princess of Pro-Wresting Title: Riko Kaiju (c) venció a Misa Kagura (16:52) con la Iguchi Bomb defendiendo el título

4. SEAdLINNNG Beyond The Sea Title: Arisa Nakajima (c) derrotó a Ayame Sasamura

(18:20) con un DxD defendiendo el título