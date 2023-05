TJPW: “Precious Time” Torneo de tercias

Tokyo Joshi Pro Wrestling celebró el evento “Precious Time” donde celebró un torneo de eliminación directa de tercias, promocionado por la marca Nivea.

► “Precious Time”

Originalmente competirían ocho equipos, pero el de Hikari Noa, Nao Kakuta y Wakana Uehara no se presentó a la competencia por lastimadura de Nao Kakuta.

Las acciones comenzaron con la victoria de Pom Harajuku, Raku y Yuki Aino ante Haru Kazashiro, Maki Ito y Runa Okubo.

A continuación, Hakuchumu (Miu Watanabe y Rika Tatsumi) se aliaron con HIMAWARI para sorprender a Magical Sugar Rabbits (Mizuki y Yuka Sakazaki) y Shino Suzuki.

La primera ronda concluyó con Kyoraku Kyomei (Hyper Misao y Shoko Nakajima) y Kaya Toribami dieron cuenta de Toyo Mates (Mahiro Kiryu y Yuki Kamifuku) y Toga.

En la primera semifinal, Pom Harajuku, Raku y Yuki Aino salieron con la mano en alto contra Hakuchumu (Miu Watanabe y Rika Tatsumi) y HIMAWARI.

Kyoraku Kyomei (Hyper Misao y Shoko Nakajima) y Kaya Toribami lograron su pase a la instancia final sometiendo a Daisy Monkey (Arisu Endo y Suzume) y Haruna Neko.

La luchadora estadounidense de death matchs Sawyer Wreck ganó en su debut en TJPW contra Moka Miyamoto.

En la gran final del torneo de tercias, Yuki Aino , Raku y Pom Harajuku mostró la fuerza de su trabajo conjunto. Aino se deshizo de Shoko Nakajima con un Venus DDT, Raku usó el Doctor Yellow en Hyper Misao y todo condujo a que Harajuku cubriera a Kaya Toribami con el Pom de Justice. Fue la mayor victoria en la carrera de Harajuku. Las ganadoras recibieron un premio consistente en un año de productos Nivea.

Los resultados completos son:

TJPW “PRECIOUS TIME”, 29.04.2023

Shinagawa Prince Hotel Club eX

Asistencia: 273 Espectadores

1. Six Woman Tag Tournament – Round 1: Yuki Aino, Raku y Pom Harajuku vencieron a Maki Ito, Haru Kazashiro y Runa Okubo (9:25) con un Venus DDT de Aino sobre Kazashiro.

2. Six Woman Tag Tournament – Round 1: Rika Tatsumi, Miu Watanabe y HIMAWARI derrotaron a Mizuki, Yuka Sakazaki y Shino Suzuki (10:22) con un Twist of Fate de Tatsumi sobre Suzuki.

3. Six Woman Tag Tournament – Round 1: Shoko Nakajima, Hyper Misao y Kaya Toribami vencieron a Yuki Kamifuku, Mahiro Kiryu y Toga (8:57) con un Hypermi Returns de Misao sobre Toga.

– Six Woman Tag Tournament – Round 1: Suzume, Arisu Endo y Haruna Neko derrotaron a Hikari Noa, Nao Kakuta y Wakana Uehara por Forfeit.

4. Hikari Noa venció a Wakana Uehara (5:27) con un Blizzard Suplex Hold.

5. Six Woman Tag Tournament – Semifinal: Yuki Aino, Raku y Pom Harajuku derrotaron a Rika Tatsumi, Miu Watanabe y HIMAWARI (9:31) con un Dr. Yellow de Raku sobre HIMAWARI.

6. Six Woman Tag Tournament – Semifinal : Shoko Nakajima, Hyper Misao y Kaya Toribami vencieron a Suzume, Arisu Endo y Haruna Neko (7:32) con la Huracanrana Invertida de Nakajima sobre Neko.

7. Sawyer Wreck derrotó a Moka Miyamoto (6:20) con un Chokeslam.

8. Six Woman Tag Tournament – Final: Yuki Aino, Raku y Pom Harajuku vencieron avShoko Nakajima, Hyper Misao y Kaya Toribami (15:05) con la Pom the Justice de Harajuku sobre Toribami ganando el torneo