NJPW hace oferta laboral a Kota Ibushi

A pesar de que la prioridad de Kota Ibushi sigue siendo trabajar para AEW, se reveló que el luchador japonés recibió una nueva oferta de NJPW, su anterior empresa.

La súper estrella japonesa aún no ha definido su futuro y continúa como agente libre tras concluir su contrato con New Japan Pro Wrestling desde febrero de este año y está en la búsqueda de una empresa donde laborar. A pesar de que se han manejado varios nombres, Kota Ibushi aún no se ha decantado por alguna en especial, aunque ya manifestó su interés de sostener una entrevista con Tony Khan, presidente de AEW.

Fue el medio Dark Puroresu Flowsion el que reportó vía Twitter que Ibushi recibió una nueva oferta laboral de parte de la empresa del león, pero el interés principal del luchador es ir a AEW.

Hace unos días, Ibushi mencionó que deseaba reecontrarse con Kenny Omega y dar continuidad a Golden Lovers, el legendario dúo que hizo con Omega, ya que le interesaba seguir haciendo historia. Omega es una de las grandes estrellas que engalanan la de Tony Khan.

As I stated yesterday NJPW has a offer in for Kota Ibushi. He told me AEW is his #1 priority still. pic.twitter.com/mk4VZF82qC

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) May 13, 2023