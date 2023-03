Kenny Omega vs. Jeff Cobb, oficial para Dynamite

“Cuando terminó mi New Japan Cup, me fijé en mi objetivo antes de que comenzara la New Japan Cup, y ese eres tú, Kenny. Intenté innumerables veces que aceptaras mi desafío. […] Kenny, me has estado esquivando y esquivando y esquivando durante un mes. Sí, lo dije. Twitter es j*didamente falso. Kenny Omega/Jeff Cobb, eso es real. […] Entonces, la última advertencia, ni siquiera es una advertencia, te lo digo de primera mano, voy a St. Louis, y voy a llamar a tu puerta. […]”. Recientemente, sin que se hubiera hablado previamente de una lucha, Jeff Cobb avisaba a Kenny Omeag de que lo buscaría en el Dynamite de la semana que viene.

> Kenny Omega vs. Jeff Cobb se confirma

Y finalmente el combate se confirma. Ha sido Tony Khan quien ha dado a conocer que lucharán el miércoles por el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP:

This Wednesday, 3/29

St. Louis, MO

Wednesday Night #AEWDynamite

Live on TBS IWGP US Heavyweight Title Match@KennyOmegamanX vs @RealJeffCobb The amazing Kenny Omega defends the IWGP US Title vs Jeff Cobb, who aims to bring the belt back to United Empire, this Wednesday on TBS! pic.twitter.com/HjuF36Bsrv — Tony Khan (@TonyKhan) March 25, 2023

“Este miércoles, 29 de marzo, en San Luís, Misuri, en la noche de miércoles de AEW Dynamite, en vivo por TBS, habrá una lucha por el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP entre Kenny Omega y Jeff Cobb. ¡El increíble Kenny Omega defiende el título IWGP de EE. UU. contra Jeff Cobb, quien tiene como objetivo devolver el cinturón a United Empire, este miércoles en TBS!“.

Como curiosidad, es interesante apuntar que será la primera vez que tengan un mano a mano y la segunda que compartan el encordado.

¿Crees que Jeff Cobb destronará a Kenny Omega?