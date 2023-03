Booker T critica la última declaración de CM Punk

CM Punk realizó recientemente una ardiente declaración que luego borró en redes sociales:

“No estaba autorizado para volver a luchar de nuevo, luego el plan era que luchase en el PPV. Me senté y escuché la idea de Moxley sobre Rocky 3. Le dije que nunca había visto la película y que la idea apestaba, pero que si el jefe quería eso, pues ni modo. Luego me dice que no perdería conmigo. Nunca he vivido a nadie que se negara a perder contra mí. Solo me reí. Le pregunté a Tony si eso era lo que quería, y me dijo que sí. Como es el jefe dije que ok, pero que necesitaba estar autorizado para volver. Me decían que podía ser solo un squash, por lo que no lo necesitaría. Me burlé de eso, mi salud es más importante. Dave Meltzer es un mentiroso. Jericho es un mentiroso y un chiflado. Había planes pero los planes siempre cambian. Pero nunca pondría a una compañía por encima de mi salud de nuevo”

> Booker T critica a CM Punk

Una declaración que está dando mucho que hablar que Booker T critica por infantil, en su podcast, The Hall of Fame:

“Una cosa sobre la información privilegiada y cosas así, hermano, solo sirve para mostrarme de qué se trata este negocio. Donde estás hablando sobre el negocio y brindando toda la información privilegiada a los fanáticos que miran. Ellos son los que están escribiendo tu cheque. ¡Es lo más tonto que pude imaginar en mi vida! Ciertos términos que se usan en ese pequeño soliloquio… Me sorprende lo infantiles que son realmente estos tipos“.

El miembro del Salón de la Fama de la WWE también defiende a Chris Jericho:

“[Chris Jericho es] el tipo más profesional en esa compañía hasta ahora”.

Y termina con lo de CM Punk:

“Es la cosa [más] infantil que he visto en mi vida, en cuanto a un hombre de 44 años hablando en [Instagram]”.

¿Qué te parecen las palabras de Booker T?