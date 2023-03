CM Punk envía un mensaje a Rey Mysterio por Dominik

Durante el SmackDown de esta semana, la familia Mysterio compartió un momentazo cuando Dominik Mysterio una vez más buscó que su padre, Rey Mysterio, le aceptara una lucha en WrestleMania 39. Al obtener una nueva negativa, se fue a por su madre y a por su hermana, especialmente a por la primera, a la que acusó de ser tan mala como el enmascarado desde que él era un niño. Esto cambió todo. El padre golpeó al hijo por sus palabras a su esposa y luego le dijo que sí van a enfrentarse en el magno evento. Un segmento enorme de los cuatro.

REY HAS HAD ENOUGH! 👊💥@DomMysterio35 has pushed his father @reymysterio too far!#SmackDown pic.twitter.com/9pzcMVVhKp

— WWE (@WWE) March 25, 2023