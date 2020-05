En la noche de hoy, por fin vimos en WWE NXT el esperadísimo debut de Karrion Kross y Scarlett Bordeaux. Y nos dejó una fantástica impresión, empezando con su entrada única, que para la gran mayoría de los fans en redes sociales, se ha convertido automáticamente en la mejor entrada dentro de WWE, incluso por encima de la de The Undertaker y Aleister Black. Tal vez por ser más dinámica y con el atractivo de la joven Scarlett.

Destacar que en el titantron apareció la frase: "Caer y rezar". Su Suplex fue increíblemente doloroso para su rival, y ganó en menos de un minuto, tan rápido, que el humo de su entrada sobre el ring casi no se desvanece. Por cierto, el nombre de su mataleón es Kross Jacket, una referencia a la corbata colombiana o peruana, un método de ejecución que utilizaban las bandas criminales de estos dos países, en donde cortaban la garganta del masacrado y le sacaban la lengua por el orificio que quedaba para mandar un mensaje de miedo a los aliados del masacrado.

Mick Foley se pronunció al respecto de la entrada de Kross y Bordeaux:

That entrance by @WWEKarrionKross and @Lady_Scarlett13 is epic, even without fans. Just imagine the reaction when #WWENXT is back in front of live audiences again.



That’s a main-event duo right there! #WWENXT pic.twitter.com/G4YrEckQ5w