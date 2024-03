John Cena: «LA Knight no tiene miedo»

«(…) Lo que debería decir es que él ha trabajado arduamente para desarrollar su talento. Porque él personifica la perseverancia, el trabajo duro y la creencia en sí mismo. Se ha ganado cada logro, y realmente fue muy divertido estar allí con él. Tuve la oportunidad de verlo madurar en el corto tiempo que estuve allí. Desde cómo trabajaba [cuando Cena fue su árbitro], hasta su enfoque en el combate por equipos, y luego ver sus enfrentamientos posteriores, pude notar cómo ganaba confianza incluso en ese corto período de tiempo. Eso es lo que me pone al borde de mi asiento«. Así hablaba recientemente John Cena de LA Knight.

► La referencia de LA Knight

En la misma entrevista con Chris Van Vliet el 16 veces Campeón Mundial ahondó más en su trabajo con «The Megastar» en 2023 –juntos vencieron a Solo Sikoa y Jimmy Uso en Fastlane 2023– recordando, por ejemplo, aquella promo en la que Knight hizo referencia al Dr. of Thuganonomics.

«No (sabía que iba a hacerla). Me gustan los artistas que tienen recursos. Sé que él tenía más, y no gastó algunas de sus cartas. Me gusta esa preparación, me gusta esa sobrepotenciación. Me gusta esa confianza en sí mismo. Él es auténticamente LA Knight. Creo en todo lo que hace. Sus gestos. Su historia es impresionante. No tiene miedo de contarla«.

Ya el año pasado «The Greatest of All Time» decía que LA Knight se había ganado su respeto. También este comentaba que John Cena quiso conocer a su novia. Formaron una breve pero interesante alianza y parece que también forjaron una buena relación. Quizá haya más para ambos juntos en WWE en el futuro.