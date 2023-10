John Cena tras luchar junto a LA Knight: «Es auténtico, se ganó mi respeto»

Fastlane 2023 se convirtió en un evento con momentos memorables. Uno de ellos fue la victoria de la pareja formada por John Cena y LA Knight sobre la poderosa facción The Bloodline.

Tras la conclusión del evento, John Cena, se dirigió a la conferencia de prensa junto a su compañero de esta noche, LA Knight, para hablar sobre varios temas candentes.

En primer lugar, Cena expresó su admiración por el carácter electrizante de LA Knight y su esfuerzo por ganarse el respeto en el negocio de la lucha libre.

«Honestamente, me siento agradecido por esta noche. Todos observamos lo electrizante que es LA Knight, y adoro eso. Saben que tengo una gran pasión por este negocio, y me he dado cuenta de que él está intentando ganarse el respeto a pulso. Por mi parte, lo intenté, pero tuve varias dificultades. LA Knight es alguien auténtico, y eso es algo que respeto«.