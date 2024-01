LA Knight: «John Cena quiso conocer a mi novia»

Posiblemente no puede realizarse esta afirmación con todos los que lo han hecho pero una buena forma de medir el éxito actual de LA Knight en WWE es su trabajo con John Cena. Por ejemplo, los dos unieron fuerzas para vencer a Jimmy Uso y Solo Sikoa en Fastlane 2023. Antes, el 16 veces Campeón Mundial había sido el árbitro especial en la victoria de Knight ante The Miz en Payback. En lo relativo a su relación como compañeros de vestidor podemos decir que todo está bien entre ellos.

YEAH!

Special Guest Referee @JohnCena gives a show of respect to @RealLAKnight at #WWEPayback! pic.twitter.com/mwwegvjosS

— WWE (@WWE) September 3, 2023