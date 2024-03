Es una incógnita si Undertaker estará en WrestleMania 40. No tendría por qué, pero si así fuera sería celebrado por toda la WWE. Ahora, sí irá a Filadelfia. El 4 de abril, dos días antes del evento, realizará un nuevo Undertaker 1deadMAN Show en The Fillmore. Así lo indica el anuncio que leemos a continuación:

► Undertaker 1deadMAN Show

La WWE, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), anunció hoy que el aclamado espectáculo UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW se presentará en el escenario principal de The Fillmore en Filadelfia el jueves 4 de abril, antes de WrestleMania XL.

UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW contará con «The Phenom» en un entorno íntimo, compartiendo historias nunca antes escuchadas de su carrera en el Salón de la Fama y respondiendo preguntas del Universo de la WWE presente. El espectáculo ha agotado las entradas en lugares como Nashville, Filadelfia, Boston, San Antonio y Australia, entre otros, desde su debut en 2022.

Las entradas para UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW saldrán a la venta el miércoles 13 de marzo a las 10 a.m. ET. Además, habrá una oportunidad de preventa exclusiva a partir del martes 12 de marzo a las 10 a.m. ET en: www.ticketmaster.com. También estarán disponibles un número limitado de boletos VIP, que incluyen asientos de primera fila y un encuentro con The Undertaker.

WrestleMania XL se llevará a cabo durante dos noches, el sábado 6 de abril y el domingo 7 de abril, en el Lincoln Financial Field en Filadelfia.

Últimamente, hemos hablado del Enterrador en torno a: la vez que hizo llorar a Melina, si existe un líder actualmente en la WWE, si estaría luchando hoy de haber contado en su época con las comodidades de las Superestrellas en el presente, o cuando insultó a todos en el vestidor por no estar esforzándose en un House Show.

¿Te gustaría que The Undertaker apareciera en WrestleMania 40?