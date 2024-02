Undertaker: «No sé si existe un líder en la WWE»

«No lo creo. Quiero decir, ¿por qué lo harías, realmente? Sí, quiero decir, hay algo en la camaradería y todo eso, pero…». The Undertaker comentaba esto recientemente sobre si los luchadores de WWE realizan reuniones en el vestidor como antaño. En el mismo episodio de su pódcast, Six Feet Under, el miembro del Salón de la Fama hablaba también sobre el liderazgo. No tiene claro si en la actualidad existe una o varias personas que lleven las riendas del vestuario como también sucedía en otro tiempo.

► ¿Existe un líder en la WWE?

«No estoy allí tan seguido y no sé si hay esa persona. Creo que toda la cultura ha cambiado tanto, que creo que es un poco… No sé esto con certeza, es solo mi suposición, todo está más o menos autocontrolado. Si hay alguien que está fastidiando las cosas, generalmente todo el mundo tiene una o dos personas con las que están muy, muy, muy, muy cerca, pero no sé. No sé si tienen a esa persona dispuesta a reunir al grupo y regañarlos. Lo digo como una broma a medias. También fui el primero en felicitarlos por derribar la casa.

«No lo sé. Podría haber [un líder designado en el vestuario], pero no sé quién sería. La cultura es realmente diferente. La mayoría de los principales chicos tienen buses y se quedan en sus buses«.

Hubo una época en que él mismo era un líder del vestidor. Sin ir más lejos, en el episodio recuerda también la ocasión en que reprendió a todos sus compañeros por no estar esforzándose como deberían durante un House Show. Eso sí, avisando antes al también veterano Finlay, que en entonces no era luchador sino agente en carretera. Aunque también aclara que dijera lo que dijera su compañero irlandés habría puesto las cosas claras a los demás. ¿Quién haría algo así en la actualidad?