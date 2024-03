The Undertaker hizo llorar a Melina en la corte de los luchadores

A lo largo de los años se ha contado anécdotas del tribunal de luchadores o Wrestlers Court. Así se autorregulaban entre luchadores para repartir castigos por comportamientos inapropiados.

Quien convocaba estas reuniones no era otro que The Undertaker.

Undertaker en el pasado fue líder de vestidor en la WWE, es decir, tenía tanta autoridad entre los luchadores de la compañía que le permitían convocar estas reuniones y designar castigos.

Pues bien, recientemente, Undertaker narró de la vez que alguien lloró durante un tribunal en Australia.

Mientras charlaba en su pódcast: «Six Feet Under with Mark Calloway», Undertaker mencionó sobre lo anterior.

«Tuvimos tribunal de luchadores en el hotel. Puesto que teníamos que hablar seriamente con Melina, y tal vez alguien más fue llevado por algún tipo de acusación.

«Así que teníamos una sala de banquetes reservada en el hotel solo para el tribunal de luchadores. Estoy hablando, de que no cabía una alfiler en esa sala».

Aquí fue cuando Melina rompió en llanto. El hecho de que hubiera lágrimas en el tribunal de luchadores subrayó la seriedad de la situación en ese momento.

Undertaker recordó haber sido el encargado de presidirlo, con JBL actuando como fiscal. Mientras algunos luchadores han compartido historias para resaltar el lado divertido de estas travesuras detrás del escenario, la carga emocional que podían llevar quedó evidente en este incidente particular.

«Había tomado un giro realmente serio en lo que respecta a los acusados. Era un lugar en ese entonces como luchador en el que no querías estar. No querías ser acusado».

Curiosamente, por lo que narra Undertaker parece que era una suerte de cara a cara, como se hacen en los programas de telerrealidad.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. CM Punk, en el pasado ha sido muy vocal sobre su desprecio por el tribunal de luchadores.

Wrestler court was the most insecure small dick energy average white man embarrassment to the wrestling business shit of all time.

— player/coach (@CMPunk) January 24, 2022