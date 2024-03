¿Veremos a William Regal en las pantallas de NXT?

Luego de que se cumpliera un año de la condición impuesta por Tony Khan para concederle la salida de AEW a William Regal, la cual era que Regal no podía aparecer en televisión durante 12 meses, Regal retornó a las pantallas televisivas de NXT durante el episodio el 23 de enero de este año, y anunció que Ava Raine era la nueva gerente general de NXT. Días después, se confirmó que esto fue solo un cameo y que no estaba previsto que el ex Gerente General de NXT reapareciera como una figura activa en televisión.

► No hay planes para ver a William Regal en televisíon

Efectivamente, desde aquella aparición de Regal en NXT, no lo hemos visto en pantallas, cumpliéndose lo que se venía anticipando durante el último mes.

Al respecto, un informe reciente de Fightful Select abordó la situación de William Regal en NXT, confirmándose que se trataba de una presencia puntual y que no estaba previsto que lo veamos en televisión en el futuro cercano.

«Para aquellos que se preguntaban, a partir de la grabación del 27 de febrero, no hay planes para presentar a William Regal en la pantalla en un papel de tiempo completo en el futuro cercano».

Tras regresar a NXT luego de pasar unos meses el All Elite Wrestling, su presencia en la WWE está más relacionada al trabajo tras bastidores, incluyendo el desarrollo de las nuevas Superestrellas, entre las que está su propio hijo, Charlie Dempsey. En todo caso, sus apariciones podrían ser esporádicas si la compañía así lo requiere, puesto que ya no tiene restricción alguna en ese sentido.