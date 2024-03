Nia Jax: «Elimination Chamber fue asombroso»

Nia Jax acudió a Elimination Chamber a por el Campeonato Mundial de WWE que tiene Rhea Ripley. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cuándo supo que sería estelar? La samoana habla de ello en su reciente aparición en The Hall of Fame. En la actualidad, rivaliza con Liv Morgan y Becky Lynch, la actual retadora al mismo título en WrestleMania 40.

► Nia Jax en Elimination Chamber

«Mucha gente no sabe que nací allí. Nací en Sídney. Soy una chica local, ¿sabes? Es curioso porque solía ir allí mucho, ya que mi Oma, la madre de mi madre, y mi tía, la hermana de mi madre, viven en Sídney. Amo Australia. Es hermosa. La gente es hermosa. La atmósfera es magnífica. El clima es precioso. Estar en Perth fue en realidad la primera vez para mí. Curiosamente, tengo muchos primos de mi lado samoano y uno de mis primos estaba allí. Me llevó por Perth y me mostró todos los lugares hermosos.

«Estar allí simplemente se sintió como en casa. Desearía haberme quedado más tiempo. Pero estar en ese Estadio Optus fue increíble. Quiero decir, ya sabes cómo hace la WWE. Lo montaron como si fuera un WrestleMania. Fue increíble. Enorme. El público estaba eufórico. Así que, estar en ese ring y escuchar a todos gritar por Rhea, fue asombroso, pero desearía que hubiera durado más. Espero que volvamos nuevamente porque siento que solo probaron un poco y creo que podemos ofrecer un espectáculo aún más grande.

«No lo supe (que sería estelar) hasta creo que la noche anterior. Creo que alguien me envió el cartel y pensé: ‘Espera un momento. ¿Significa esto que estamos en el evento principal?’ No voy a mentir, sentí mucha presión porque teníamos algunas Cámaras de Eliminación bastante cargadas y un gran combate por equipos en la cartelera. Luego, tenías el Grayson Waller Effect siendo el evento principal de ese evento. Fue algo bastante importante para mí. Y sí, solo quería ofrecer el mejor combate posible y fue una gran historia, ¿sabes?, fácil con Rhea Ripley, pero quería poder contar una historia realmente buena a los fanáticos y esperaba que les resonara. Fue un honor ser el evento principal frente a toda esa gente.»