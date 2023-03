John Cena comparte sus pensamientos sobre Ric Flair

John Cena y Ric Flair siempre estarán ligados como dos de los más grandes de la historia de la WWE. También porque ambos son los únicos en alcanzar 16 Campeonatos Mundiales en la compañía. Y además llegaron a compartir el encordado en 7 ocasiones, aunque ninguna de ellas fue un mano a mano, ni tuvieron nunca una rivalidad. Pero, dejando en el pasado todo esto, ¿qué opinión tiene ‘The Champ en el presente sobre el ‘Nature Boy’? Eso mismo le preguntaron en Whiskey Ginger with Andrew Santino:

> John Cena habla de Ric Flair

“No creo que haya nadie que se pueda comparar con Ric Flair. Tiene tanta energía. Además, tiene unas ganas tremendas de vivir, y eso me atrae. Me atraen las personas que aman la vida. Hay un punto de inflexión en el que se vuelve contraproducente. No quieres vivir como si hoy fuera tu último día. Podría ser, pero trato de encontrar un poco de equilibrio.

“Él siempre fue genial. Pat Patterson siempre fue genial. El difunto Pat Patterson siempre fue genial, porque estos muchachos, no solo están allí porque quieren socializar y compartir, tienen toda esta maldita sabiduría, y no son, especialmente Ric, y Pat, no estaban cansados. Ric todavía no está cansado.

“Todos tenemos días malos, pero a él le encanta. Así que él no es uno de esos tipos que beberán y dirán: ‘A la mi*rda esto, no lo entiendes. Me jodieron, y así es como me jodieron’. Como yo, nunca fue alguien que se dio la vuelta. Simplemente siempre gravité hacia las personas que se divierten“.

¿Qué opinas de las palabras de John Cena?