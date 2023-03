¿Desde cuándo estuvo planeado un impulso para Sami Zayn?

En Elimination Chamber, Sami Zayn se enfrentó a Roman Reigns, por el Campeonato Universal Indisputable WWE, luego de que su asociación se rompiera en Royal Rumble en un muy buen encuentro, aunque no parecía que tuviera posibilidades en primera instancia de salir con el oro, a pesar de que estaba luchando frente a su público en Montreal, Canadá. Ahora, su larga historia con The Bloodline tomó un giro ahora cuando se una a Kevin Owens para enfrentarse a The Usos en WrestleMania 39, con la posibilidad de convertirse en Campeón Indisputable en Parejas.

► Sami Zayn impresionó a todos en la WWE

El impulso que tuvo Sami Zayn durante su historia con Bloodline fue una completa sorpresa para todos los involucrados. Al principio, se pensaba que solo colocarían a Zayn con Bloodline durante un par de semanas, pero se convirtió en mucho más gracias a su dedicación a este papel. Esto, a pesar de que hubo informes de que no veían al ex Campeón Intercontinental como alguien que terminara siendo la cara de la compañía.

Según un informe reciente de Fightful Select, uno de los ejecutivos de la WWE ha aplaudido un poco ante la idea de que Sami Zayn no es visto como uno de los mejores en la WWE. No obstante, el hecho de que a Zayn se le hayan dado tantas posiciones importantes debería sugerir lo contrario a dichos reportes.

“Un superior de la WWE comenzó a hablar con Fightful sobre el PPV de Elimination Chamber, hablando sobre la progresión de Sami Zayn y los rumores de que la WWE no lo veía como uno de los mejores. Mientras que los de arriba hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la compañía ha estado encantada con la actuación de Zayn y las reacciones de la multitud.“

“Él encabezó un PPV, es el punto focal de nuestros espectáculos más importantes. Es el evento principal de WWE Raw y es “1B” para la historia más importante de la compañía. Elimination Chamber no sucedió en su ciudad natal por accidente. Para que alguien diga que no lo vemos como un tipo importante, simplemente no ha estado viendo el programa o está inventando cosas. Teníamos un sólido conjunto de planes en orden tanto para él como para el campeonato. El hecho de que no esté compitiendo por el campeonato no significa que no se lo vea a ese nivel. ‘Ha sido el Jugador Más Valioso desde el verano pasado, y no veo que muchos estén en desacuerdo con ese punto’. Eso dijo la fuente.”

“Los documentos internos de la WWE tenían a Kevin Owens y Sami Zayn programados para competir por los títulos de parejas desde noviembre. El ejecutivo habló bien de Zayn y “lo fácil que ha sido tratar con él durante su gran impulso”.

Habrá que ver qué sigue para Sami Zayn en WWE, pero es importante la forma como WWE ha manejado la transición, desde una lucha por el Campeonato máximo de la compañía hasta una lucha por los títulos de parejas. Si bien esto puede sonar como un premio de consolación, tampoco debe haber discusión de que el plan de que Cody Rhodes haya sido “el elegido” para el combate en el evento central de WrestleMania 39 también habría sido uno de largo plazo, que fue detenido momentáneamente por su pectoral desgarrado.