Cody Rhodes habla de su entrada en WrestleMania 39

La entrada de Cody Rhodes en WrestleMania 38 fue una de las más grandes de la historia del magno evento de la WWE, según señala la misma compañía en un reciente video en el que repasa las 30. Recordemos que el ‘American Nightmare’ hizo aparición por sorpresa cuando Seth Rollins esperaba oponente para emocionar a todos los fanáticos con su presencia, su canción, Kingdom, y su retorno. Ahora vamos con cómo entrará en WrestleMania 39. No lo sabremos realmente hasta el domingo pero de ello estuvo hablando el luchador recientemente en WrestleJoy.

🚨🚨🚨🚨@CodyRhodes IS BACK and facing @WWERollins at #WrestleMania! pic.twitter.com/ST3B1EmfCx

— WWE (@WWE) April 3, 2022