Ric Flair habla sobre el rol de John Cena en la WWE actual

John Cena regresó a la acción en el último episodio de SmackDown del año pasado, donde hizo equipo junto a Kevin Owens para enfrentarse a Roman Reigns y Sami Zayn, ganando dicho combate. Tras el combate, el 16 veces Campeón Mundial agradeció a los fanáticos una vez que el programa salió del aire y muchos se preguntan sobre su futuro inmediato con la compañía, ya que retomó sus actividades en Hollywood, e incluso está grabando una nueva película en Australia. No obstante, su presencia para WrestleMania 39 parece un hecho, y se ha confirmado su presencia para la edición de Monday Night Raw del 6 de marzo próximo.

► John Cena podría elevar a Austin Theory en WrestleMania 39

Los últimos años han visto una disminución en las apariciones de John Cena en la WWE, ya que se ha concentrado principalmente en su trabajo como actor de Hollywood; sin embargo, ha encontrado tiempo para continuar luchando todos los años en el elenco principal de la WWE desde el 2002 a pesar de su agitada agenda en Hollywood. De hecho, el 16 veces campeón mundial no ha anunciado formalmente su retiro de los cuadriláteros.

Ric Flair, dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE, habló en la reciente edición de su podcast “To Be The Man” sobre la decisión de John Cena de ayudar a algunas de las estrellas actuales de la organización, ya que su carrera en la WWE parecía estar llegando a su fin y ya no está en los planos estelares.

“Si hay una posición que ayudará a la compañía y ayudará a una persona que le gusta, él está dentro. Theory luchando contra John Cena automáticamente convierte a Theory en un gran jugador. Ya sea que creas que lo es o no, va a luchar contra John Cena. Ya no se trata de John Cena. Se trata de ‘¿Qué puedo hacer para mejorar la empresa y ser un tipo de empresa?’.”

John Cena fue una de las mayores superestrellas de la WWE de todos los tiempos y fue la cara de la compañía durante la Ruthless Aggresion Era y parte de la PG Era. Y al igual que Ric Flair, comparte el ilustre registro de 16 campeonatos mundiales.

Según los rumores, John Cena podría enfrentarse a Austin Theory, el actual campeón de los Estados Unidos, en WrestleMania 39, lo que lo convertiría en una rivalidad planeada a largo plazo, considerando las interacciones que ambos tuvieron durante el año pasado.