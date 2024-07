Slammiversary 2024 presentará una lucha séxtuple por el Campeonato Mundial de TNA con Moose (c) vs. Josh Alexander vs. Steve Maclin vs. Nic Nemeth vs. Frankie Kazarian vs. Joe Hendry, quien será el favorito de muchos fanáticos para alzarse con la victoria visto lo visto en las últimas semanas, no solo en la Total Nonstop Action sino también en WWE NXT. «The Prestigious One» está en su mejor momento y quizá siga elevándose ganando el título máximo de la que es su casa desde 2022 y donde fue Campeón de Medios Digitales.

► Joe Hendry en Slammiversary

Camino al evento que se realizará en de unas horas en The Verdun Auditorium en Montreal, Quebec, Canadá, Joe Hendry se pronuncia así en Sports Illustrated:

«Cody Rhodes habló de esto con Ariel Helwani, y es un principio en el que realmente creo. Cody estaba hablando con John Cena sobre su derrota en WrestleMania, y Cena le dijo que fuera el campeón sin el cinturón. Eso realmente me impactó. En TNA, yo soy el campeón sin el cinturón. Ahora es el momento de ganar en Slammiversary«.

El retador también anima a los fans a ver Slammiversary prometiendo un espectáculo memorable:

«Vamos a ver algo especial en Slammiversary. Estás a punto de presenciar un momento definitorio en la lucha libre profesional«.

¿Te gustaría que Joe Hendry fuera el nuevo Campeón Mundial de TNA?

LIVE TONIGHT at 8pm ET, TNA Wrestling returns to Montreal, Quebec, Canada for the first time since 2011 with its 20th #TNASlammiversary pay-per-view event, taking place from a SOLD OUT Verdun Auditorium! Full preview: https://t.co/5JRo8SF66k pic.twitter.com/VIbGVzMzIc — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 20, 2024