Como Ronda Rousey, Joe Hendry se inició en el judo

El popular luchador de TNA, últimamente visto también en WWE NXT, Joe Hendry revela que sus inicios en los deportes fueron a través del judo, como Ronda Rousey. Claramente, no se pueden comparar ambas carreras pues la «Rowdy» fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 o medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 2007 mientras que del «Prestigious One» únicamente se sabe que es cinturón negro en la disciplina. Aún así, vamos con sus palabras al respecto en Fightful.

► Joe Hendry se inició en el judo

«Lo que la gente no se da cuenta sobre el judo es la velocidad a la que golpeas el suelo, es una locura. Si te lanzan, te lanzan a una gran velocidad. No es una caída plana sobre la espalda, es una caída de lado. Miro hacia atrás y pienso, ‘Tomé cientos, miles de caídas antes de entrar en la lucha libre’. Hice judo desde los seis hasta los trece años. No era bueno, me derrotaban constantemente. Volví cuando tenía 17 años, supongo que me desarrollé un poco más tarde, mi estructura cambió, volví al judo cuando tenía 21 años y prácticamente vencí a la mayoría de los chicos que habían permanecido desde que tenía 13 años. Ellos estuvieron seis años y yo volví y los vencí, ellos lo hacían de forma semiprofesional o profesional. ‘Quizás tenga algo aquí.’ Necesitaba la fuerza para ejecutar los movimientos. Obtuve mi cinturón negro en judo, lo dejé a los 21-22, terminé la universidad, comencé en la lucha libre profesional.

«Sabía cómo caer de inmediato porque era parte del judo. Había muchos beneficios que ya tenía. Luego, cuando comencé la lucha libre amateur a los 26, en mi primer día, vencí al representante de peso pesado de Escocia para los Juegos de la Mancomunidad. ‘Probablemente valga la pena seguir con esto.’ Creo que eso es una lección sobre tener que hacer lo que te apasiona, pero si tienes un talento, parece que tengo un talento para la lucha legítima. Si tienes un talento así y estás obteniendo resultados cuando no deberías estar obteniéndolos. Había personas que no tenía ninguna razón para vencer, y las vencí. Gané tres títulos nacionales del Reino Unido, no es lo mismo que en los EE. UU., pero títulos nacionales. Campeonato inglés y campeonato británico en grecorromana y estilo libre. Si tienes una aptitud o un talento, vale la pena explorarlo. Durante mucho tiempo, quise tener una pelea en el UFC, pero creo que ahora probablemente soy demasiado viejo para eso.»