Jordynne Grace deja caer grandes sorpresas en Slammiversary

A finales de mayo, cuando el «crossover» TNA–WWE acababa de empezar, recogimos este reporte vía PWInsider.

Efectivamente, NXT se involucró en Against All Odds, con la implicación de Tatum Paxley como retadora de Grace, y se involucrará en Slammiversary, con las implicaciones de No Quarter Catch Crew y Wes Lee.

Pero ojo porque podría haber más. He aquí las palabras de Grace en reciente entrevista concedida a Sports Illustrated.

Paso a recordarles el menú luchístico que presentará mañana TNA Slammiversary 2024 desde el Verdun Auditorium de Montreal (Quebec, EEUU).

