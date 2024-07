Slammiversary 2024 presentará una lucha séxtuple por el Campeonato Mundial de TNA con Moose (c) vs. Josh Alexander vs. Steve Maclin vs. Nic Nemeth vs. Frankie Kazarian vs. Joe Hendry.

► Kazarian necesita el título de TNA

A falta de horas para el PPV que se realizará en The Verdun Auditorium en Montreal, Quebec, Canadá, Kazarian comparte su necesidad de ganar el título del mundo en Sports Illustrated:

«Confié en mí mismo. Elegí regresar a TNA. Es la mejor decisión que pude haber tomado. Quiero estar en la mezcla, y creo que soy lo suficientemente bueno para estar en la mezcla. Me lo estoy pasando en grande, y esto es lo que soñé y fantaseé desde que era un niño. Regresé para ser campeón mundial de TNA. Eso siempre me ha eludido, pero es algo que necesito lograr. No voy a parar hasta convertirme en campeón mundial de TNA».

Al poco de volver a la Total Nonstop Action, «The Future» fue Campeón X-Division durante 6 días en 2022. Llegó a tener seis veces este título y cinco el Campeonato Mundial de Parejas.

En su anterior etapa en la compañía, Kazarian fue uno de sus luchadores más importantes. Asimismo, es en TNA donde más éxito ha tenido en su carrera.

► Cartel de TNA Slammiversary

[Countdown To Slammiversary]

Witness @JordynneGrace vs. @Ashamae_Sebera for the TNA Knockouts World Championship LIVE at the 20th #TNASlammiversary on July 20 at the Verdun Auditorium, Montreal, Quebec, Canada! DETAINED available everywhere you rent or buy movies August 2! pic.twitter.com/EaPrHZIL3V — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 20, 2024