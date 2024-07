Joe Hendry pudo enfrentar a Robert Whittaker (UFC)

Robert Whittaker es uno de los mejores peleadores y ex Campeón Mundial de peso medio de la UFC. Tuvo el título de 2017 a 2019. En 2024 está en una racha de dos victorias frente a Paulo Costa e Ikram Aliskerov. Con ellas se recuperó de su derrota en 2023 ante el actual campeón, entonces buscando una oportunidad por el cinturón, Dricus du Plessis. Su récord es de 26–7 y está posicionado tercero en la clasificación de la división. Quizá sus mejores tiempos quedaron atrás, pero aún así es un veterano a tener en cuenta. O puede que más. A ver qué sigue para él.

► Joe Hendry se acuerda de Robert Whittaker

Además, «The Reaper» fue competidor en freestyle wrestling de 2015 a 2018, lo cual el luchador de TNA Joe Hendry casi aprovecha para enfrentarlo; ambos atletas iban a competir en los Commonwealth Games pero Whittaker tuvo que salirse para no poner en riesgo su reinado en la UFC.:

«En la UFC no. Ni de broma. Yo lo estaba desafiando para un lucha amateur. Él calificó para los Juegos de la Mancomunidad el mismo año que yo. Terminé enfrentando a Australia en la primera ronda. Si Robert Whittaker no se hubiera retirado, habría enfrentado al campeón activo de la UFC. Ya había decidido lo que iba a hacer porque él es simplemente mejor que yo. Me iba a destrozar. Así que lo que iba a hacer es literalmente aplicarle una lanza estilo Goldberg a la pierna, intentar salvajemente un derribo, y hacer algo loco desde el principio. Esa era mi estrategia. En mi cabeza, pensaba, ‘no hay vergüenza en ser derrotado por el campeón de la UFC'».

Hendry terminó perdiendo ante Nicolaas Verreynne de Australia en los octavos de final.

