Enfrentar a John Cena: el objetivo de Joe Hendry

No dejan de sumarse interesados a la gira de despedida de John Cena: ahora reclamó su turno Joe Hendry.

Lo cual se está volviendo habitual con forme pasan los días, parece que el grueso de los luchadores quieren forma parte de alguna manera del último año en activo de Cena.

En algunos casos sería el empuje necesario para tener los reflectores encima, lo anterior se refiere claro a luchadores que de verdad necesitan esa exposición.

Hendry es el caso ideal.

► ¿Creerá John Cena en Joe Hendry?

Denise Salcedo, entrevistó para su canal de YouTube a Hendry, el vídeo lo tituló: «JOE HENDRY ON WWE NXT BUZZ, WANTS TO WRESTLE JOHN CENA, WORKING W/ SHAWN MICHAELS!».

La conversación iba así.

Inició Salcedo.

«Tengo una pregunta para ti, y es: entonces, cuando piensas en… Estamos a mitad del año, aún nos queda, ya sabes, la otra mitad. Pero cuando piensas en todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿Cuál es la cosa que esperas continuar haciendo? ¿Algo específico que estés esperando? Por supuesto, mencionamos el Campeonato Mundial de TNA, mencionamos esta colaboración con NXT y TNA. ¿Hay algo que esperas en el futuro, ya sea con la colaboración, por supuesto, ganando el título o simplemente cómo te ves continuando con tu carrera este año?«.

A lo que Hendry sin pelos en la lengua respondió.

«Creo que lucharé contra John Cena».

Salcedo entonces reaccionó y le preguntó.

«Oh, realmente creo que ese combate sucederá. No sé ni qué decir, estoy literalmente atónita en este momento. Estoy literalmente atónita, Joe. Sé que John Cena está, ya sabes, terminando su carrera. ¿Qué significaría para ti tener ese combate con él?».

Aquí fue cuando Hendry tomó la palabra y dijo.

«Sería un cierre perfecto para mí. Cuando tenía 15 años, había un espectáculo de lucha libre. Nunca había ido a un espectáculo de lucha libre en vivo antes. Quería ir, no pude ir. Mi amigo fue, consiguió el paquete VIP y suena mi teléfono. Contesto el teléfono y es el teléfono de mi amigo Kyle. «Pero la persona que contestó dijo: ‘Oye, es tu amigo John Cena’. Mi amigo le dijo a John Cena: ‘Mira, mi amigo no pudo venir, ¿podrías llamarlo? Y John Cena habló conmigo durante 5 ó 10 minutos mientras había una gran fila en este evento VIP porque mi amigo le dijo que yo no podía asistir. Así que John Cena fue el primer luchador profesional con el que hablé. En realidad, nunca lo había verbalizado antes. John Cena fue el primer luchador profesional con el que hablé, así que para mí, ser uno de sus últimos combates significaría mucho. Estoy literalmente asombrado en este momento».

Salcedo no pudo evitarlo y le preguntó.

«Por cierto, ¿has hablado con él desde entonces?».

Hendry ni corto ni perezoso respondió.

«Tuve una prueba en 2013 y se lo dije, pero John Cena tendrá miles, cientos de miles de personas diciéndole cosas, así que no esperaría que lo recordara. Pero sí creo que es algo que me gustaría que supiera porque tuvo un impacto profundo en mí y, para mí, eso es una demostración de cómo tratar a tus fanáticos y cuán valioso puede ser un momento para las personas. Creo que tuvo un efecto muy positivo en mí y me mostró de qué se trata realmente este negocio. John me mostró eso».

Hendry está listo para competir por el título mundial de TNA este sábado en Slammiversary en un combate de eliminación de seis hombres contra Moose, Josh Alexander, Steve Maclin, Nic Nemeth y Frankie Kazarian.

¿Empieza así el arribo de Hendry a los focos estelares?

Finalmente, aquí está el vídeo del pódcast donde Hendry dice lo anteriormente citado.

14:25 Dream Match: Joe Hendry vs. John Cena.