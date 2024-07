Joe Hendry cambió los planes de TNA para Slammiversary 2024

Algunos seguidores que lean mi próxima nota de «Cómo ver TNA Slammiversary 2024» pensarán que este autor se vino demasiado arriba al hablar de Joe Hendry. El británico buscará en dicho PPV el Campeonato Mundial TNA de Moose, dentro de un Six-Way eliminatorio completado por Josh Alexander, Nic Nemeth, Steve Maclin y Frankie Kazarian. Y creo firmemente que TNA debería poner todas sus fichas en Hendry.

Con la excepción quizás de Tessa Blanchard, no recuerdo a ningún talento de esta empresa durante la «Anthem Era» que estuviera tan en boga como Hendry. Y Slammiversary 2024, según ahora revela el propio gladiador bajo entrevista concedida a WrestleZone, parece haberse visto «alterado» .

Nos encaminamos hacia la inminente celebración de Slammiversary, este sábado 20 de julio desde el Verdun Auditorium de Montreal (Quebec, Canadá). He aquí su menú luchístico provisional.

BREAKING: #TNASlammiversary LIVE THIS SATURDAY from the Verdun Auditorium in Montreal, QC is SOLD OUT! The only way to witness this historic event is to order the PPV.



Tickets for TNA iMPACT! on July 21 are still available: https://t.co/W2y4wXSb8p pic.twitter.com/LjlORrbXI8