Sin necesidad de más éxitos en el futuro, The New Day ingresará un día al Salón de la Fama de la WWE, lo cual supondrá que Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E recibirán ese honor. Pero, centrando nuestra atención en el fortachón, ¿ha hecho lo suficiente para también ser inducido individualmente?

Se desconoce si va a volver de la lesión que sufrió en 2022 así que para responder a la pregunta únicamente podemos contar con su carrera hasta entonces. Y uno de los momentos que podemos señalar es que ganó el maletín de Money in the Bank en 2021 y que poco después lo cobró para conseguir el Campeonato WWE.

► Big E recuerda ganar Money in the Bank

«Siempre pienso que los combates de escaleras son los más aterradores. Son los combates de mayor riesgo. Lo mencioné en el Countdown de [Money in the Bank], pero pienso en Joey Mercury y su nariz explotando. Esas son cosas, son peligros reales en los combates de escaleras, y todos estamos tratando de ofrecer actuaciones memorables. Así que es uno de esos combates, amo el combate de Money in the Bank porque realmente puede llevar a alguien que tal vez esté en un punto intermedio en su carrera o alguien que esté en ascenso, y te permite saltar la fila. Llegas directamente a la cima, y eso cambió tanto para mí. Pasé gran parte de mi carrera en el midcard, en equipos de pareja, y estoy muy orgulloso de lo que hicimos como equipo con The New Day. Pero ganar el Money in the Bank realmente cambió las cosas para mí. Realmente catapultó mi carrera individual. Pude ser campeón mundial gracias a eso.

«Lo que realmente hace que nuestro negocio sea tan especial son los momentos que crean los fans, y cuando llegué a la cima de esa escalera y miré hacia afuera y vi ese amor, esa reacción, me da escalofríos al pensarlo porque para mí, las estadísticas son una cosa, la duración de los reinados de título y todas esas cosas, son importantes, pero se trata de los momentos. Se trata de los momentos con los fans y cómo los fans te aceptan, y eso es lo que siempre agradezco. Pienso muy a menudo en ese momento. Está cristalizado en mi mente, estar en la cima de esa escalera. Lo primero, cuando llegué ahí arriba, siempre pienso en Jack Swagger cuando estaba ahí arriba, y Swagger estaba luchando con ese mosquetón, y eso es lo último que quieres.

«No quieres estar ahí arriba luchando con él. Así que pensé, ‘Asegúrate de agarrarlo limpiamente.’ Pude agarrarlo bastante bien. No soy bueno con las alturas, así que también trato de asegurarme. Eso es lo último que quieres, Dios no quiera que eso se tambalee y me caiga, y luego tener que subir de nuevo. No, el momento se arruina. Así que estoy muy agradecido de haber podido desenganchar los mosquetones bastante bien. Pero estar ahí arriba en esa escalera, lleno de adrenalina y mirando hacia afuera, hombre, eso es especial. Siempre le digo a la gente que ojalá pudiera embotellar ese momento, lo que se siente, y dárselo a todos porque es especial, y eso es lo que significa ese combate. Ha significado tanto para mi carrera», recuerda Big E con Adrían Hernández.