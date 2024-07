Aunque fuese el punto más promocionado de la velada, los Hardy no cerraron anoche el último episodio de iMPACT! antes de Slammiversary. Como debía ser, una firma de contrato con los participantes de la lucha por el Campeonato Mundial TNA (y donde también se colaron PCO y First Class) hizo los honores, sugiriéndose así un muy posible cambio titular al tener a Joe Hendry de principal protagonista.

TNA ha vendido muy bien el PPV de mañana, y en este capítulo final previo acabó por establecer el resto de encuentros de su cartel. Por merecimiento, estamos ante un «Slammiversary Weekend» en toda regla.

