Cuando The Briscoes ganaron el Campeonato Mundial de Parejas ROH en el reciente Final Battle tras derrocar a FTR, se hizo evidente que la casa del honor no gozaría pronto de un acuerdo televisivo con Warner Bros. Discovery, «mass media» que hasta nuevo aviso tiene vetada la presencia de los «DEM Boys» por aquellos comentarios homófobos años atrás.

Y efectivamente, al concluir Final Battle, Tony Khan hizo el anuncio de un regreso del show semanal de ROH sin plataforma televisiva de por medio. Como sustitutivo, la (erróneamente) denominada ROH TV podrá verse vía suscripción a Honor Club, reactivada ad hoc. Aún, eso sí, resta por anunciarse la fecha concreta del relanzamiento del programa.

Desde entonces, numerosos entusiastas de ROH no esconden su decepción, considerando las expectativas generadas por Khan, quien prácticamente llegó a prometer un acuerdo con Warner Bros. Discovery. Parece que esta, pese a las buenas cifras de los últimos evento de pago por visión de ROH, se mostró reticente a la hora de conceder otro espacio televisivo a un producto propiedad de Khan, consciente de que ni Dynamite ni Rampage han crecido como se esperaba.

► JD Griffey, portavoz de ROH

Uno de los luchadores que compitieron en Final Battle 2022, JD Griffey, ha querido sin embargo restar importancia al tema del fracasado contrato televisivo de ROH, como respuesta ante la pregunta de si volveremos a verlo luchar por la casa que en su día fundó Rob Feinstein. He aquí sus declaraciones ante los micrófonos del podcast ‘What Do You Call It?‘, con las que no queda muy claro si sugiere un eventual acuerdo.