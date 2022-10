Tony Khan promete TV para ROH en 2023

Desde que compró Ring of Honor, los fans le han estado pidiendo a Tony Khan que realice un show semanal de ROH en televisión como lo viene haciendo con AEW. Y aunque Khan se ha mostrado muy receptivo a hacer esto, sin embargo, se ha encontrado con algunos problemas para lograrlo, pues no es fácil negociar con un canal televisivo para que le compren los derechos de transmisión de sus shows.

Aunque Khan siempre había declarado que «pronto habría noticias», esta vez parece ser que realmente sí hay algo detrás de esa frase más que palabras vacías. Recientemente, le aseguró a Justin Barrasso de Sports Illustrated que en 2023 empezarían los shows televisivos semanales de ROH. Estas fueron sus palabras:

► ROH pronto tendría, por fin, un show televisivo semanal en 2023

«Pronto tendremos buenas noticias acerca de los shows televisivos semanales de Ring of Honor. El éxito de Death Before Dishonor en PPV ha asegurado que habrá más PPVs de Ring of Honor a futuro. Nuestro objetivo es tener otro gran PPV para Ring of Honor en 2022, y luego, comenzar a realizar un programa televisivo semanal para 2023″.

Eso sí, Khan no se ha olvidado de ROH, y ha incluido a esta empresa dentro de la programación televisiva semanal de AEW, tanto en AEW Dynamite como en AEW Rampage y los PPVs de All Elite Wrestling.

Chris Jericho es el actual Campeón Mundial de Peso Completo ROH, algo que le da prestigio al título, pues lo ha venido defendiendo en muy buenas luchas.