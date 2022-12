En los últimos tiempos, han surgido muchas historias de fanáticos que fueron engañados por cuentas falsas que supuestamente decían ser Superestrellas de la WWE y le pedían dinero o hacían algún tipo de propuesta indecorosa. De hecho, una de las más sonadas se dio en el conocido episodio de Monday Night Raw del año pasado, cuando Seth Rollins fue atacado por un fanático, quien después manifestó que había sido engañado por alguien que afirmaba ser «El visionario». Afortunadamente, en esa ocasión la situación no pasó a mayores a pesar de que se dio en vivo.

Alexa Bliss recurrió a su cuenta de Twitter el martes para advertir —una vez más— a sus fanáticos que no se dejen engañar por estafadores que se hacen pasar por ella en las redes sociales. La superestrella de RAW publicó un video de casi un minuto de duración para educar a sus fanáticos sobre los peligros de caer en cuentas falsas, e insistiendo que solo tiene una cuenta en determinadas redes sociales, todas verificadas.

Please stop talking to fake accts – I hate that ONCE AGAIN I have to say this… pic.twitter.com/sOp1VSzCG4

— Lexi (Kaufman) Cabrera (@AlexaBliss_WWE) December 21, 2022